AzInTelecom направит 5 млн манатов на закупку оборудования в рамках проекта «Правительственное облако»

ООО «AzInTelecom» направит свыше 5,1 млн манатов на закупку оборудования в рамках проекта «Правительственное облако».
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, AzInTelecom заключило два контракта на поставку соответствующего оборудования с ООО «Infinitech» и «Farah Innovations» на общую сумму 5млн 152тыс. 812,2 манатов.
Контракт с ООО «Infinitech» предусматривает поставку в рамках проекта для «AzInTelecom» хранилищ типа Vsan, серверов типа Backup и сетевого оборудования. Стоимость договора – 3 млн 657 тыс. 721,52 манатов.
Контракт с ООО «Farah Innovations» предусматривает поставку для «AzInTelecom» хранилищ данных предприятий. Стоимость договора – 1 млн 495 тыс. 90,68 манатов.
ООО "AzInTelecom" создано в июне 2015 года. Предприятие специализируется на обмене голосового трафика между Азербайджаном и зарубежными странами, сертификации телекоммуникационного оборудования, импортируемого в страну, и в предоставлении инфраструктуры сервиса (IaaS) при недавно созданном Центре обработки данных.
AzInTelecom входит в структуру министерства цифрового развития и транспорта.
Н.Аббасова
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