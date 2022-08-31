Инфляция в Италии в августе ускорилась до максимальных за 36 лет 8,4%

Потребительские цены в Италии в августе выросли на 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами за 36 лет, свидетельствуют предварительные официальные данные.

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 7,9% в июле.

Цены на энергоносители в августе выросли на 44,9% по сравнению с 42,9% месяцем ранее. Продукты питания подорожали на 10,5% (9,5% в июле), товары длительного пользования - на 3,9% (3,3%).

Повышение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составило 0,8% по сравнению с 0,4% в июле.

Базовая инфляция, не учитывающая изменение цен на энергоносители и свежие продукты питания, в августе ускорилась до рекордных 4,4% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в июле.