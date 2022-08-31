Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

30.08 $/bbl +/- WTI 91.64 -5.37 Brent 99.31 -5.78

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 31.08.2022 20:35

Инфляция в Италии в августе ускорилась до максимальных за 36 лет 8,4%

Потребительские цены в Италии в августе выросли на 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами за 36 лет, свидетельствуют предварительные официальные данные.

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 7,9% в июле.

Цены на энергоносители в августе выросли на 44,9% по сравнению с 42,9% месяцем ранее. Продукты питания подорожали на 10,5% (9,5% в июле), товары длительного пользования - на 3,9% (3,3%).

Повышение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составило 0,8% по сравнению с 0,4% в июле.

Базовая инфляция, не учитывающая изменение цен на энергоносители и свежие продукты питания, в августе ускорилась до рекордных 4,4% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в июле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ИНФЛЯЦИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az