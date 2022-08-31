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Бизнес и законодательство 31.08.2022 15:39

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года

Цены на серебро упали до уровней, в последний раз зафиксированных более двух лет назад, на фоне "ястребиных" сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США, заставивших инвесторов переключиться на покупку доллара, пишет Trading Economics.

Сентябрьские фьючерсы на серебро на бирже Comex снизились в цене на 2,45%, до $17,72 за унцию.

По итогам августа серебро может подешеветь почти на 12%.

Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

В свою очередь, председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

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Тэги: МИР, СЕРЕБРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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