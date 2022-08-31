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Дальнее зарубежье 31.08.2022 15:46

ЕС отменит соглашение об упрощении визового режима с Россией - глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, его слова в среду приводит Bloomberg.

"ЕС не введет полный запрет на выдачу виз россиянам", - передает Bloomberg слова главы МИД, принявшего участие в неформальном совещании глав европейских внешнеполитических ведомств.

При этом Сийярто отметил, что Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ВИЗЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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