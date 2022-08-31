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Финансы 31.08.2022 17:40

Убыток Azerbaycan Supermarket за I полугодие превысил 36 млн манатов

Убыток ООО "Azerbaycan Supermarket" (торговая марка «Bravo») по итогам первого полугодия 2022 года составил 36,133 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно финансовой отчетности общества за январь-июнь 2022 года, доходы общества за первое полугодие 2022 года составили 311,124 млн манатов, себестоимость продаж - 254,225 млн манатов.

Валовая прибыль за 6 месяцев составила 56,899 млн манатов.

При этом, коммерческие, общехозяйственные и административные расходы общества на конец июня 2022 года составили 66,109 млн манатов.

В результате операционные убытки оцениваются в 9,743 млн манатов, финансовые затраты – 13,619 млн манатов, амортизация основных средств – 12,771 млн манатов.

Таким образом, убыток составил 36,133 млн манатов.

ООО "Azerbaycan Supermarket" действует в Азербайджане с февраля 2015 года. Акционерами являются три юридических лица. На конец июня 2022 года в обществе работают 4617 человек.

Общество действует в сегменте розничной продажи продовольственных и непродовольственных товаров. Компания на конец 2020 года имеет 66 точек продаж, включая 3 гипермаркета, 10 супермаркетов, магазины и кафе. Гипермаркеты, супермаркеты и магазины компании действуют под торговой маркой Bravo".

Х.Насирзаде



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Тэги: SUPERMARKET, УБЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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