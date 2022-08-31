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ТЭК 31.08.2022 19:00

Приостановка поставок Газпромом не помешает Франции пережить зиму - регулятор

Глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон заявила, что прекращение "Газпромом" поставок газа энергетической компании Engie не скажется существенным образом на энергоснабжении Франции.

"Что касается поставок, объемов, мы достаточно уверены в возможности провести зиму во Франции без российского газа", - сказала Варгон в среду в эфире телеканала LCI.

При этом она отметила усилия властей по диверсификации снабжения и активному заполнению газовых хранилищ.

Вместе с тем руководитель CRE предупредила, что это решение российской компании может отразиться на ценах. Хотя, по ее словам, пока еще рано давать оценки, очевидно, что "чем меньше газа будет во Франции и в европейском масштабе, тем больше это будет удорожать его цену".

Накануне "Газпром" приостановил поставки газа компании Engie в связи с неполной оплатой поставленных в июле объемов.

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