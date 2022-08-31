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Дальнее зарубежье 31.08.2022 18:37

В результате взрыва в Кабуле погибли двое и ранены трое мирных жителей

Двое мирных жителей погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва в Кабуле в среду, сообщило издание Kabul News со ссылкой на управление полиции афганской столицы.

"В полицейском управлении сообщают, что взрыв произошел в автомобиле Corolla, в котором перевозилась взрывчатка", - говорится в сообщении.

Ранее информагентство Aamaj News сообщило, что в районе Котали Хайрхона, в северной части афганской столицы, прогремел взрыв.

Отмечалось, что взрыв произошел в день празднования годовщины полного вывода войск США и их союзников из Афганистана.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" не комментировало произошедшее. Ни одна их действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.

Накануне талибы официально объявили среду, 31 августа, праздничным нерабочим днем в связи с годовщиной вывода войск США и их союзников из страны. В среду на бывшей военной базе США Баграм прошли праздничные мероприятия с участием высшего политического и военного руководства талибов.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ


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