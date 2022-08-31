Запасы нефти в США снизились на 3,33 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,33 млн баррелей - до 418,35 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 112 тыс. баррелей, до 111,71 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».