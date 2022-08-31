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Внешняя политика 31.08.2022 19:02

Алиев, Пашинян и Мишель провели встречу в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в среду трехстороннюю встречу в Брюсселе.

«31 августа состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, по приглашению президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля находящегося с рабочим визитом в столице Королевства Бельгия Брюсселе, с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Это четвертая очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го, в апреле и мае текущего года.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЕС, ВСТРЕЧА


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