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ТЭК 31.08.2022 19:30

Brent подешевела до $96,65 за баррель

Цены на нефть продолжают падать в среду вечером, даже несмотря на данные о недельном снижении запасов энергоресурса в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 по бакинскому времени в среду составляет $96,65 за баррель, что на $2,66 (2,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка 31 августа. Более активно торгуемые ноябрьские фьючерсы подешевели на $1,14 (1,17%) - до $96,7 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,61 за баррель, что на $1,03 (1,12%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,33 млн баррелей - до 418,35 млн баррелей, показали данные министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тыс. баррелей, запасов бензина - на 1 млн баррелей, сообщает Bloomberg.

Нефтяной рынок обеспокоен перспективами снижения спроса из-за наступления экономической рецессии, вызванной ужесточением монетарных политик центробанков мира. Это негативно сказывается на нефтяных котировках, которые могут завершить третий месяц подряд падением, пишет Dow Jones.

"Потребление нефти и нефтепродуктов не оправдывает ожиданий в большинстве регионов мира, - отмечает аналитик лондонской брокерской компании Marex Георгий Славов. - При этом мы видим наличие достаточного предложения по всей цепочке поставок, в результате чего, цены падают".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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