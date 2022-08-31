Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в течение месяца для обсуждения проекта мирного договора - Мишель

Глава Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель анонсировал в течение месяца встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамов и Арарата Мирзояна для обсуждения проекта мирного договора между Баку и Ереваном.

«Сегодня мы договорились активизировать субстантивную работу по продвижению в вопросе мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, и поручили министрам иностранных дел встретиться в течение месяца для проработки проектов текста», - заявил по итогам трехсторонней встречи глав Азербайджана, Армении и Евросовета в среду в Брюсселе Мишель, слова которого приводит Совет ЕС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в среду трехстороннюю встречу в Брюсселе.

Это была четвертая очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го, в апреле и мае текущего года.

Р.Керимов