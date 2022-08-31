Алиев, Пашинян и Мишель в ноябре проведут встречу в Брюсселе

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что его четвертая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в среду в Брюсселе была «открытой и продуктивной».

«Мы рассмотрели весь комплекс вопросов нашей повестки дня. Отрадно видеть, что было предпринято немало шагов по продвижению договоренностей, достигнутых во время нашей последней встречи», - говорится в заявлении Мишеля для СМИ.

Глава Евросовета сообщил, что стороны договорились активизировать субстантивную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном. Министрам иностранных дел поручено встретиться в месячный срок для проработки проектов текстов, отметил он.

«Мы также подробно обсудили гуманитарные вопросы, включая разминирование, задержанных лиц и судьбу пропавших без вести», - сказано в коммюнике Мишеля, который также указал на «важность дальнейшего освобождения армянских задержанных» и пообещал, что ЕС продолжит заниматься этими вопросами.

Как сообщается в документе, был рассмотрен «прогресс по всем вопросам, связанным с делимитацией границы, и тем, как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию».

«Мы договорились, что следующее заседание комиссий по границе состоится в ноябре в Брюсселе», - объявил председатель Европейского совета.

Мишель также сообщил, что стороны затронули «ход обсуждения условий разблокирования транспортных сообщений».

Участники консультаций договорились встретиться снова в таком формате до конца ноября.