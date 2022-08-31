Алиев, Пашинян и Мишель в ноябре проведут встречу в Брюсселе

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что его четвертая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в среду в Брюсселе была «открытой и продуктивной».
«Мы рассмотрели весь комплекс вопросов нашей повестки дня. Отрадно видеть, что было предпринято немало шагов по продвижению договоренностей, достигнутых во время нашей последней встречи», - говорится в заявлении Мишеля для СМИ.
Глава Евросовета сообщил, что стороны договорились активизировать субстантивную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном. Министрам иностранных дел поручено встретиться в месячный срок для проработки проектов текстов, отметил он.
«Мы также подробно обсудили гуманитарные вопросы, включая разминирование, задержанных лиц и судьбу пропавших без вести», - сказано в коммюнике Мишеля, который также указал на «важность дальнейшего освобождения армянских задержанных» и пообещал, что ЕС продолжит заниматься этими вопросами.
Как сообщается в документе, был рассмотрен «прогресс по всем вопросам, связанным с делимитацией границы, и тем, как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию».
«Мы договорились, что следующее заседание комиссий по границе состоится в ноябре в Брюсселе», - объявил председатель Европейского совета.
Мишель также сообщил, что стороны затронули «ход обсуждения условий разблокирования транспортных сообщений».
Участники консультаций договорились встретиться снова в таком формате до конца ноября.
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