Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

30.08 $/bbl +/- WTI 91.64 -5.37 Brent 99.31 -5.78

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 31.08.2022 20:56

В Баку высоко оценили роль главы Евросовета в переговорах Азербайджана и Армении

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку высоко ценят роль президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля в переговорах Азербайджана и Армении.

«Мы высоко ценим роль президента (Совета Европейского союза) Шарля Мишеля и его команды в содействии переговорам по двустороннему мирному договору и нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», - написал в среду Гаджиев в твиттере по окончании трехсторонней встречи глав Азербайджана, Армении и Евросовета в Брюсселе.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подтверждал позицию Азербайджана в этом отношении, добавил помощник главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в среду трехстороннюю встречу в Брюсселе.

Это четвертая очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го, в апреле и мае текущего года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Мишель назвал конструктивной атмосферу встречи с Алиевым и Пашиняном в Брюсселе Алиев, Пашинян и Мишель в ноябре проведут встречу в Брюсселе Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в течение месяца для обсуждения проекта мирного договора - Мишель Алиев, Пашинян и Мишель провели встречу в Брюсселе Встреча Алиева, Пашиняна, и Мишеля пройдет 31 августа Посол ЕС в Баку осудил нападение на азербайджанское посольство в Лондоне

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az