В Баку высоко оценили роль главы Евросовета в переговорах Азербайджана и Армении

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку высоко ценят роль президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля в переговорах Азербайджана и Армении.

«Мы высоко ценим роль президента (Совета Европейского союза) Шарля Мишеля и его команды в содействии переговорам по двустороннему мирному договору и нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», - написал в среду Гаджиев в твиттере по окончании трехсторонней встречи глав Азербайджана, Армении и Евросовета в Брюсселе.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подтверждал позицию Азербайджана в этом отношении, добавил помощник главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в среду трехстороннюю встречу в Брюсселе.

Это четвертая очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го, в апреле и мае текущего года.

Р.Керимов