Мишель назвал конструктивной атмосферу встречи с Алиевым и Пашиняном в Брюсселе

Президент Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель назвал конструктивной атмосферу прошедшей в среду в Брюсселе встречи с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

«Четвертая встреча с лидерами Армении и Азербайджана (прошла) в конструктивной атмосфере», - написал он в твиттере.

Глава Евросовета отметил, что в ходе встречи были рассмотрены «все вопросы», участники переговоров договорились активизировать работу над мирным договором. Мишель подчеркнул готовность ЕС активизировать усилия в этом направлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в среду трехстороннюю встречу в Брюсселе.

Это четвертая очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го, в апреле и мае текущего года.

Р.Керимов