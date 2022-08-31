Миллер заявил, что санкции не дают провести капремонт турбин «Северного потока»

Антироссийские санкции сделали невозможным проведение капитального ремонта турбин на отправной компрессорной станции газопровода "Северный поток" - КС "Портовая", заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Тем временем на газопроводе остается в работе и вырабатывает свой межремонтный пробег всего один агрегат.
В среду на "Портовой" для проведения техобслуживания был остановлен единственный работающий ГПА.
"Это связано с тем, что единственный агрегат должен работать в штатном безаварийном режиме до вывода его в капитальный ремонт. И поэтому в рамках текущих работ очень важно, чтобы были определены все технические и технологические риски, которые своевременно было бы необходимо устранить", - прокомментировал глава "Газпрома".
Он добавил, что КС "Портовая" в настоящее время загружена на 20% "и причиной тому антироссийские санкции".
"Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как "санкционная запутанность". Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку", - сказал журналистам Миллер в ходе посещения КС "Портовая".
"И компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - подытожил он.
Газопровод "Северный поток" способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.
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