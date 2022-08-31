Алиев прибыл в Рим

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в Италию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.
«31 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы прибыл с рабочим визитом в Рим», - отмечается в сообщении.
Р.Керимов
Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ за семь месяцев в 1,1%
Европейские фондовые индексы снизились на ожиданиях резкого повышения процентных ставок ЕЦБ
Министры финансов G7 обсудят вопрос ограничения цены на нефть из России
Япония с 7 сентября увеличит лимит прибывающих в страну туристов до 50 тыс
ГАТ направит свыше 6 млн манатов на проведение рекламных кампаний за рубежом
Минтруда купит свыше 200 квартир в регионах Азербайджана для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Абшеронского района направит около 1,6 млн манатов на ремонтные работы в городе Хырдалан
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Илон Маск наметил до 100 запусков ракеты Falcon 9 в 2023 году
Россия и Иран подтвердили общие усилия по сирийскому урегулированию - МИД РФ
В офисах JPMorgan во Франкфурте прошли обыски по делу о налоговых махинациях
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” завершил летнюю кампанию зрелищным фестивалем
Владельцы карты рассрочки Birbank получат больше кешбэка
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Будь готов к новому сезону!»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ