Алиев прибыл в Рим

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в Италию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«31 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы прибыл с рабочим визитом в Рим», - отмечается в сообщении.

Р.Керимов