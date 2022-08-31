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Внешняя политика 31.08.2022 22:25

Алиев прибыл в Рим

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в Италию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«31 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы прибыл с рабочим визитом в Рим», - отмечается в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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