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ТЭК 31.08.2022 22:50

Запасы газа в Латвии к концу 2022г превысят прошлогоднее потребление в 2 раза

Фактические запасы природного газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ) достигают 11,6 ТВт.ч, помимо этого, с компанией Latvenergo заключен договор на поставку до конца 2022 года еще 1,3 ТВт.ч газа, заявила министр экономики Латвии Илзе Индриксоне на заседании одной из комиссий Сейма в среду.

Таким образом, суммарно запасы газа составят 12,9 ТВт.ч, что почти в 2 раза превышает объем потребления "голубого топлива" в Латвии в прошлом году (6,9 ТВт.ч).

В настоящее время 5,6 ТВт.ч газа в Инчукалнском ПХГ принадлежат компаниям из Латвии, а еще 6 ТВт.ч - из других стран. Однако не исключен вариант, что эстонские и литовские трейдеры, хранящие газ в Инчукалнсе, также будут поставлять его населению Латвии, заявила Индриксоне на заседании комиссии, где рассматривался запрос оппозиции к премьер-министру Кришьянису Кариньшу "О промедлении правительства в условиях назревающего энергетического кризиса".

Помимо поставки 1,3 ТВт.ч газа со стороны Latvenergo, в первом квартале следующего года можно ожидать дополнительных поставок природного газа из Клайпеды, сказала министр.

Индриксоне утверждает, что в настоящее время ситуация постоянно улучшается, и количество природного газа в хранилище не уменьшается, а увеличивается.

Прошлой зимой Latvenergo не производила электроэнергию в том объеме, как раньше, а этим летом в целях экономии ресурсов не работала и ТЭЦ. Как только появилась уверенность в том, что природного газа будет достаточно, компания объявила, что теперь будет стабилизировать энергогенерацию, обеспечивая недостающие поставки, и, возможно, колебания цен на энергорынке уменьшатся, сказала министр.

Что касается отопления щепой и биомассой, то идет очень активная работа, встречи со всеми заинтересованными сторонами. Цены на все энергоресурсы зависят от цен на газ. В этой связи правительство осознает, что цены на щепу значительно превышают реальную себестоимость и производственные затраты.

Министр признала, что может возникнуть необходимость в принятии дополнительных мер кризисной поддержки домохозяйств.

Премьер ранее заявлял, что поддержка населения и предприятий Латвии в условиях повышения цен на энергоресурсы оценивается примерно 650 млн евро, или 1,7% ВВП, но если возникнет необходимость, правительство сможет быстро нарастить объем поддержки.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ГАЗ, ЗАПАСЫ


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