Вывозить лом драгметаллов из России запрещено до марта 2023 года

Правительство РФ вводит с сентября временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов или соединения драгметаллов, используемых для их извлечения, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.

Мера действует с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно.

Исключение сделано для катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгметаллов (масса 1 пробы не более 500 гр), вывозимых организациями, включенными в перечень компаний, имеющих право осуществлять аффинаж драгметаллов, утвержденный постановлением правительства РФ от 17 августа 1998 года.