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Дальнее зарубежье 31.08.2022 23:50

Эстония считает недостаточной отмену упрощенного визового режима РФ и ЕС

Эстония поддерживает прекращение действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с РФ, но считает это недостаточным и планирует ограничить въезд в республику российских граждан с визами стран Евросоюза.

"Пока мы не достигли консенсуса на уровне ЕС об ограничении въезда граждан РФ в ЕС, Эстония и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Беларусью, рассматривают возможность установления визового запрета на национальном уровне или ограничения пересечения границы гражданами РФ с визами ЕС", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Праге. Его цитирует эстонский МИД.

"На встрече я призвал увеличить оборонную помощь Украине во имя европейской безопасности и ограничить возможность гражданам России приезжать и пользоваться свободами, которые предлагает демократическая Европа..." - сказал Рейнсалу.

Он заявил, что двери Эстонии останутся открытыми для граждан России, прибывающих в страну по гуманитарным соображениям, а также представителей оппозиции.

На встрече в Праге министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением о значительном увеличении числа граждан России, въехавших в ЕС и Шенгенскую зону, что создает угрозу европейской безопасности.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, РОССИЯ


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