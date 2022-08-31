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СНГ 31.08.2022 23:04

Россия сделала невъездными еще 55 канадцев

Россия в качестве ответной меры запретила въезд 55 высокопоставленным военным, политикам и общественным деятелям Канады, а также внесла три канадских НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, заявили в среду в МИД России.

"В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Список внесенных в российский "стоп-лист" физических лиц, а также наименования нежелательных НПО приводятся на сайте МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, КАНАДА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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