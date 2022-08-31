Россия сделала невъездными еще 55 канадцев

Россия в качестве ответной меры запретила въезд 55 высокопоставленным военным, политикам и общественным деятелям Канады, а также внесла три канадских НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, заявили в среду в МИД России.

"В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Список внесенных в российский "стоп-лист" физических лиц, а также наименования нежелательных НПО приводятся на сайте МИД РФ.