Россия сделала невъездными еще 55 канадцев

Россия в качестве ответной меры запретила въезд 55 высокопоставленным военным, политикам и общественным деятелям Канады, а также внесла три канадских НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, заявили в среду в МИД России.
"В связи со все новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Список внесенных в российский "стоп-лист" физических лиц, а также наименования нежелательных НПО приводятся на сайте МИД РФ.
Мишель назвал конструктивной атмосферу встречи с Алиевым и Пашиняном в Брюсселе
В Баку высоко оценили роль главы Евросовета в переговорах Азербайджана и Армении
Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ за семь месяцев в 1,1%
Европейские фондовые индексы снизились на ожиданиях резкого повышения процентных ставок ЕЦБ
Министры финансов G7 обсудят вопрос ограничения цены на нефть из России
Япония с 7 сентября увеличит лимит прибывающих в страну туристов до 50 тыс
ГАТ направит свыше 6 млн манатов на проведение рекламных кампаний за рубежом
Минтруда купит свыше 200 квартир в регионах Азербайджана для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Абшеронского района направит около 1,6 млн манатов на ремонтные работы в городе Хырдалан
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” завершил летнюю кампанию зрелищным фестивалем
Владельцы карты рассрочки Birbank получат больше кешбэка
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Будь готов к новому сезону!»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ