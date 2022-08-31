Эстония завершает первый этап строительства СПГ-терминала

Первый этап строительства терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в эстонском Палдиски завершается, сообщает эстонское телевидение.
Аналогичный терминал будет построен в финском Инкоо к декабрю. Оба терминала будут включены в единую систему. При этом терминал в Палдиски может стать лишь резервным, поскольку СПГ-судно большую часть времени будет находиться в Финляндии, так как потребление газа там гораздо больше.
Работы по строительству СПГ-терминала в Палдиски идут круглосуточно, и в среду на день раньше установленного срока будет завершен первый этап строительства (проект реализуют компании Alexela и Infortar). Далее компания эстонский оператор энергосистемы Elering начнет газовые работы.
Elering планирует закончить установку газовых труб к 30 ноября. Эстония и Финляндия договорились, что плавучая газификационная установка, которая была взята в аренду финской фирмой Gasgrid, причалит к тому терминалу, который будет готов первым. Обслуживать СПГ-судно будут финны.
"Мы рассчитываем закончить терминал 30 ноября этого года. Но мы знаем, что финны тоже продвигаются с очень большой скоростью. Поэтому пока точно неизвестно, где будет находится СПГ-судно, на эстонской или на финской стороне. Для потребителя это не важно. Оно в любом случае будет обеспечивать необходимые объемы", - сказал вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Эстонии Тимо Татар.
Базовое судно СПГ-терминала на прошлой неделе отправилось из Аргентины в Европу и пришвартуется в Палдиски или в Инкоо.
В начале августа финская газотранспортная компания Gasgrid Finland объявила о начале строительства портовых сооружений для плавучего терминала СПГ Exemplar в городе Инкоо. Компания планировала перейти к установке судна в декабре 2022 года.
Мишель назвал конструктивной атмосферу встречи с Алиевым и Пашиняном в Брюсселе
В Баку высоко оценили роль главы Евросовета в переговорах Азербайджана и Армении
Япония с 7 сентября увеличит лимит прибывающих в страну туристов до 50 тыс
ГАТ направит свыше 6 млн манатов на проведение рекламных кампаний за рубежом
Минтруда купит свыше 200 квартир в регионах Азербайджана для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Абшеронского района направит около 1,6 млн манатов на ремонтные работы в городе Хырдалан
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Илон Маск наметил до 100 запусков ракеты Falcon 9 в 2023 году
Россия и Иран подтвердили общие усилия по сирийскому урегулированию - МИД РФ
В офисах JPMorgan во Франкфурте прошли обыски по делу о налоговых махинациях
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” завершил летнюю кампанию зрелищным фестивалем
Владельцы карты рассрочки Birbank получат больше кешбэка
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Будь готов к новому сезону!»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ