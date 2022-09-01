Казахстанские дети должны хорошо владеть как казахским, так и русским языками - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в интересах подрастающего поколения необходимо воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками.

"В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно - мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения", - сказал Токаев, выступая в четверг с посланием народу Казахстана.

При этом он отметил, что "министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов".

"Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания - наша сила", - отметил Токаев.