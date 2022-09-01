Токаев призывает стимулировать инвестиции в инфраструктуру Казахстана за счет тарифной политики

Проблему износа инфраструктуры в Казахстане необходимо решить за счет перехода к новой тарифной политике "тариф в обмен на инвестиции" на монопольных рынках, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "тариф в обмен на инвестиции", - сказал Токаев в своем послании народу Казахстана.

Он отметил, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей, и эти цифры говорят сами за себя.

Глава государства считает, что показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%.

"Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности", - отметил президент.

Весомую часть инвестиций, по его словам, собственник должен внести из собственных средств, а не за счет тарифа.

"Следует разработать стимулы для внедрения инноваций, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы. Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости для других", - уточнил Токаев.