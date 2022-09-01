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Оборона 01.09.2022 12:02

Азербайджанские военные осуществляют размещение в новых пунктах дислокации в Лачине - Минобороны

Военнослужащие армии Азербайджана в настоящее время проводят процесс уточнения позиций в городе Лачин, селах Забух и Сус, возвращенных под контроль Азербайджана, заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны, подполковник Анар Эйвазов.

«В настоящее время подразделения Азербайджанской Армии проводят процесс уточнения позиций в этих подконтрольных районах (в городе Лачин, селах Забух и Сус – ИФ), размещения подразделений в новых пунктах дислокации», - сказал Эйвазов в четверг журналистам в Лачине.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 августа заявил, что азербайджанские военные взяли под контроль город Лачин, села Забух и Сус.

Х.Насирзаде



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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ДИСЛОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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