Азербайджанские военные осуществляют размещение в новых пунктах дислокации в Лачине - Минобороны

Военнослужащие армии Азербайджана в настоящее время проводят процесс уточнения позиций в городе Лачин, селах Забух и Сус, возвращенных под контроль Азербайджана, заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны, подполковник Анар Эйвазов.

«В настоящее время подразделения Азербайджанской Армии проводят процесс уточнения позиций в этих подконтрольных районах (в городе Лачин, селах Забух и Сус – ИФ), размещения подразделений в новых пунктах дислокации», - сказал Эйвазов в четверг журналистам в Лачине.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 августа заявил, что азербайджанские военные взяли под контроль город Лачин, села Забух и Сус.

Х.Насирзаде





