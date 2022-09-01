Население Казахстана превысило 19,6 млн человек

Население Казахстана, по данным национальной переписи 2021 года, составило более 19 млн 644 тыс. человек, сообщило в четверг бюро национальной статистики.

"Согласно обработанным данным, в переписи 2021 года приняло участие 19 млн 186 тыс. 015 человек. Таким образом, население страны с прошлой переписи 2009 года выросло на 20% или 3,2 млн человек. Этому способствовали естественный прирост населения, а также миграционный приток на территорию Казахстана", - говорится в сообщении.

Согласно итогам переписи, доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2%, рост по сравнению с данными предыдущей переписи составил 5%. Соответственно наблюдается уменьшение доли сельского населения с 43,9% до 38,8%. Наибольшее число городских жителей проживают в Карагандинской области - 80% жителей, свыше 1 млн человек. Напротив, регионом, где проживает меньше всего горожан, стала Туркестанская область. Здесь всего 498 тыс. человек или 24,3% жителей области проживают в городской местности.

По итогам предыдущей переписи в столице Казахстана проживало 619 тыс. человек, на момент переписи 2021 года численность населения главного города страны составила 1,23 млн человек.

Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тыс. человек). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин - 51,4% (9 861 175 человек). Таким образом, на 100 женщин в Казахстане приходится 99 мужчин.

"Отметим, перепись проводится один раз в 10 лет и показывает различные социально-экономические параметры населения на определенную дату (...). Так, с учетом данных переписи 2021 года численность населения Казахстана после перерасчета текущих данных на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек", - указывается в сообщении.

Общенациональная перепись населения Казахстана проходила в период с 1 сентября по 30 октября 2021 года. Согласно предварительным данным переписи, предоставленным в декабре, общая численность казахстанцев составила 19 169 550 человек, из которых мужчин - 48,71%, женщин - 51,29%.