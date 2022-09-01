Пашинян признал, что переговоры с Алиевым в Брюсселе были нелегкими

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал состоявшиеся 31 августа обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "объемными и не легкими".

"Вчера по итогам обсуждений приняты рабочие решения. Обсуждение было не легким, было объемным. Но хочу зафиксировать, что наши цели остаются неизменными. Это объявленная нами повестка мира. И нам необходима решительность для ее реализации", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, реализация этой повестки - "нелегкий и неясный процесс".

"Возможные решения не очевидны. Но мы должны последовательно работать, и, считаю, что это и желание нашего народа, чтобы в нашем регионе установился долгосрочный и всеобъемлющий мир. Мы должны сконцентрироваться на решении этой задачи", - отметил Пашинян.

Встреча Алиева и Пашиняна состоялась в Брюсселе 31 августа при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.