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ТЭК 01.09.2022 12:55

ЛУКОЙЛ: председатель СД НК Маганов ушел из жизни после тяжелой болезни

Председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщает компания.

"Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли. Начав работу с должности оператора нефтепромысла, уже через несколько лет он возглавил производственное объединение "Лангепаснефтегаз" - одно из трех добывающих предприятий, с которых началась история "ЛУКОЙЛа". На протяжении многих лет Равиль Ульфатович Маганов стоял во главе блока геологоразведки и добычи углеводородов в качестве первого исполнительного вице-президента. В 2020 году избран председателем совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", - напоминает компания.

"Благодаря управленческому таланту Равиля Маганова, "ЛУКОЙЛ" в кратчайшие сроки проделал путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих энергетических компаний мира, многократно увеличил объемы производства нефти и газа, с нуля освоил новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми, внедрил передовые технологические решения для поддержания добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири, вошел в состав консорциумов в наиболее перспективных нефтяных регионах мира", - отмечается в сообщении.

За успехи в развитии российского ТЭК Маганов отмечен многочисленными государственными наградами.

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