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Бизнес и законодательство 01.09.2022 14:00

Askona планирует к 2024г иметь сеть из 12 магазинов в Азербайджане

Российский производитель товаров для сна Askona вышел на рынок Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, компания в Баку уже открыла два фирменных магазина.

«Сейчас мы открыли два первых магазина, но в планах запустить еще пять торговых точек уже в 2022 году и еще пять в 2023 году», – отметил исполнительный директор розницы Askona Россия и СНГ Владимир Корчагов.

Askona инвестировала в развитие бизнеса в Азербайджане 20 млн рублей в 2022 году.

Наряду с традиционными товарами Askona в ассортименте бренда также представлены халяльные матрасы, подтвержденные сертификатом муфтията.

Р.Ахмедов

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Тэги: ASKONA, МАГАЗИНЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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