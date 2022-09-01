ААИРО и АТЭКА подписали соглашение о сотрудничестве

Азербайджанская ассоциация импортеров розничной одежды (ААИРО) и Ассоциация транспортных экспедиторских компаний Азербайджана (АТЭКА) подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», документ о сотрудничестве подписали руководитель ААИРО Фарид Новрузи и глава АТЭКА Кямран Габибов.

Целью соглашения является развитие партнерства, обмен информацией и опытом, оптимизация цепочек поставок, применение современных цифровых систем в сфере логистики и розничных продаж, чтобы обеспечить эффективное решение проблем хранения и дистрибуции.

В рамках соглашения сторонами предусматривается организация конференций, бизнес-форумов, семинаров, круглых столов с участием международных организаций, компаний и экспертов в области логистики и ритейла, совместном участии в региональных и международных мероприятиях, содействии расширению профессиональных и деловых связей с заинтересованными компаниями и организаций.

Х.Насирзаде





