У казахстанских детей к 18-летию на индивидуальном счету будет накоплено минимум по $3 тыс

В Казахстане с принятием инициативы главы государства об отчислении 50% от ежегодного инвестдохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей, к 18-летию у каждого ребенка будет накоплено минимум $3 тыс., сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

"По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов", - написал Желдибай в соцсети в четверг.

Как сообщалось, ранее в четверг Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.