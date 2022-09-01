Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 89.55 -2.09 Brent 96.49 -2.82

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.09.2022 19:40

ФРС необходимо поднять ставки выше 4% к началу 2023г - глава ФРБ Кливленда

Федеральной резервной системе США необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции, полагает президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.

При этом банкир убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

"Размер подъема ставки на каждом отдельном заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и ее пик будет зависеть от прогноза инфляции", - заявила Местер на мероприятии, организованном Торговой палатой Дейтона.

Резкое падение американского ВВП не входит в основной сценарий Местер, несмотря на существующие риски экономической рецессии. По ее мнению, сильный рынок труда не предполагает наступления экономического спада, хотя безработица может подняться выше 4% к концу 2023 года в случае снижения экономической активности.

Тем не менее спад в экономике не остановит ФРС в ее политике по борьбе с инфляцией, утверждает Местер. "Даже если экономика войдет в рецессию, мы должны снизить инфляцию", - заявила она.

Местер считается одним из главных "ястребов" среди представителей руководства Федрезерва в вопросе борьбы с высокой инфляцией. В этом году она является голосующим членом в FOMC, который определяет диапазон ключевой ставки.

FOMC на июльском заседании поднял ставку на 75 базисных пунктов второй раз подряд, до 2,25-2,5%. Ранее в ходе ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что очередной подъем ставки на 75 б.п. будет рассматриваться на заседании, которое пройдет 20-21 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az