ФРС необходимо поднять ставки выше 4% к началу 2023г - глава ФРБ Кливленда

Федеральной резервной системе США необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции, полагает президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.
При этом банкир убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.
"Размер подъема ставки на каждом отдельном заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и ее пик будет зависеть от прогноза инфляции", - заявила Местер на мероприятии, организованном Торговой палатой Дейтона.
Резкое падение американского ВВП не входит в основной сценарий Местер, несмотря на существующие риски экономической рецессии. По ее мнению, сильный рынок труда не предполагает наступления экономического спада, хотя безработица может подняться выше 4% к концу 2023 года в случае снижения экономической активности.
Тем не менее спад в экономике не остановит ФРС в ее политике по борьбе с инфляцией, утверждает Местер. "Даже если экономика войдет в рецессию, мы должны снизить инфляцию", - заявила она.
Местер считается одним из главных "ястребов" среди представителей руководства Федрезерва в вопросе борьбы с высокой инфляцией. В этом году она является голосующим членом в FOMC, который определяет диапазон ключевой ставки.
FOMC на июльском заседании поднял ставку на 75 базисных пунктов второй раз подряд, до 2,25-2,5%. Ранее в ходе ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что очередной подъем ставки на 75 б.п. будет рассматриваться на заседании, которое пройдет 20-21 сентября.
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