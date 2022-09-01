Latvenergo с октября повысит тарифы на тепло

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила новые тарифы на тепловую энергию для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Latvenergo, которые будут в несколько раз выше прежних, в результате чего повысит тарифы на тепло и Rigas siltums (основной поставщик тепловой энергии в Риге - ИФ).

Как сообщили агентству BNS в КРОУ, учитывая, что 88% тарифа на произведенную тепловую энергию составляет природный газ, а расходы на него являются относительно непостоянными, Latvenergo было предложено определить порядок применения тарифов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В решении КРОУ тарифы на природный газ установлены в ценовом интервале от 10 до 225 евро за МВт.ч без учета НДС.

В сентябре этого года тариф на тепловую энергию, произведенную ТЭЦ-1, составляет 53,49 евро за МВт.ч, ТЭЦ-2 - 54,41 евро за МВт.ч.

В Latvenergo агентству BNS сообщили, что при цене природного газа 140 евро за МВт.ч конечный тариф составит примерно 185-190 евро.

Новые тарифы на тепловую энергию вступят в силу с 1 октября. Тарифы были повышены в связи с "удорожанием топлива (природного газа), ростом стоимости квот на выбросы, снижением количества вырабатываемой энергии почти вдвое, а также непредвиденными затратами в последний отопительный сезон".

"Цены на природный газ в Европе достигли беспрецедентного уровня, в настоящее время цены на бирже в некоторые дни превышают 300 евро за МВт", - отметила председатель КРОУ Алда Озола.

По ее словам, повышение тарифов окажет заметное влияние на жителей Риги, поэтому предстоящей "зимой как меры по повышению энергоэффективности, так и меры поддержки будут играть особенно большую роль".

По данным КРОУ, после повышения тарифов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 пересмотрит свои тарифы и Rigas siltums.

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечивают около 45% всего тепла, передаваемого потребителям Rigas siltums, остальную тепловую энергию производит сама компания, используя как природный газ, так и биомассу (древесную щепу).

КРОУ напомнила, что с 1 октября домохозяйства будут получать государственную поддержку.

Сообщалось, что с 15 августа Rigas siltums подняла тариф на теплоэнергию. Он вырос на 15,3% - до 85,45 евро за МВт.ч без учета НДС. В предыдущий раз тариф Rigas siltums менялся 11 марта этого года, увеличившись на 11% - до 74,08 евро за МВт.ч.