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Финансы 01.09.2022 16:20

НБКО «Kapaz» разместил облигации на 1 млн манатов

НБКО «Kapaz» в четверг разместило облигации на 1 млн манатов сроком обращения 48 месяцев, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФБ, в ходе аукциона одним инвестором была подана одна заявка на сумму 1 млн манатов.

В ходе аукциона был размещен весь объем облигаций (10 тыс. ценных бумаг номиналом в 100 манат).

Доходность по облигациям составляет 16% годовых (купонная выплата будет осуществляться ежеквартально). Срок погашения облигаций – 1 сентября 2026 года.

Андеррайтером размещения выступала ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".

Средства, привлеченные от размещения облигаций, НБКО планирует направить на расширение операций по кредитованию в сегменте ритейла и микро-бизнеса.

НБКО госрегистрацию прошло 16 июля 2013 года. Уставный капитал общества равен 1,185 млн манатов, его акционерами являются два физических лица.

Активы НБКО на конец 2021 года равны 5 млн 179,984 тыс. манатов, кредитный портфель – 3 млн 920,052 тыс. манатов, капитал – 4 млн 627,386 тыс. манатов. Чистая прибыль организации по итогам 2021 года составила 138,063 тыс. манатов.

Х.Насирзаде



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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ


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