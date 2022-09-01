Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг на фоне общего падения интереса трейдеров к рискованным активам.
Аппетит к риску на мировых рынках сокращается в связи с быстрым ужесточением политики крупнейшими мировыми центробанками и ожиданиями сохранения высоких процентных ставок в обозримом будущем. Этот фактор усугубляет опасения инвесторов в отношении перспектив глобального спроса на нефть в условиях новых карантинных ограничений в Китае, пишет Dow Jones.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:05 в четверг составляет $94,18 за баррель, что на $1,46 (1,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,2 за баррель, что на $1,35 (1,51%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
В августе сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем снижение цен было отмечено по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.
В четверг стало известно о введении локдауна в административном центре китайской провинции Сычуань Чэнду, где проживает 21 млн человек, для сдерживания распространения коронавируса. Чэнду является крупнейшим китайским городом, где вводится локдаун, после Шанхая, который был закрыт почти на два месяца ранее в этом году.
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