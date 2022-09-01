В ЕК не испытывают беспокойства относительно перспектив заполнения к зиме газохранилищ

В Еврокомиссии (ЕК) удовлетворены ходом заполнения газохранилищ в государствах ЕС к предстоящей зиме, сообщил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"В целом на европейском уровне мы превзошли цель 80%, что касается заполнения газовых хранилищ, хотя регламентом это предусматривалось на 1 ноября. Мы удовлетворены достигнутым результатом, но в то же время мы не можем ослаблять наши усилия и просим государства-члены продолжать работать в этом направлении", - заявил он в четверг на брифинге в Брюсселе.

По словам Макфи, есть государства-члены ЕС, превысившие этот показатель, есть те, которые его еще не достигли. "У нас нет особой обеспокоенности. Даже те страны, которые еще не достигли 80%, над этим работают, и мы побуждаем все государства-члены продолжать наполнять хранилища в перспективе зимы", - сказал представитель ЕК.

В свою очередь руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер счел необходимым пояснить, что "запасы газа в одной из стран ЕС предназначены не только для снабжения этой единственной страны". Он указал на то, что некоторые страны союза вынуждены рассчитывать на возможности запасов в хранилищах других государств-членов.