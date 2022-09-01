США готовы помочь Казахстану в проведении масштабных реформ

Соединенные Штаты Америки остаются другом и партнером Казахстана и готовы помочь в проведении масштабных реформ, заявили в посольстве США в республике.

"США остаются надежным другом и партнером Казахстана и готовы оказать помощь по мере того, как Казахстан проводит масштабные реформы", - говорится в опубликованном в четверг в соцсетях сообщении американского посольства.

В дипведомстве поблагодарили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "за продуктивное обсуждение двусторонних отношений между США и Казахстаном с конгрессменами @JimmyPanetta и @RepTomSuozzi после сегодняшнего обращения к народу Казахстана".

В четверг утром Токаев выступил на совместном заседании палат парламента с посланием народу Казахстана.