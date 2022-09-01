Алиев провел переговоры с Маттареллой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Италию в четверг встретился с итальянским президентом Серджио Маттареллой. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства. Э.Шафиев

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