Азербайджанские суда в январе-июне увеличили на 45% перевозки нефти и нефтепродуктов

Доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров морским транспортом в I-ом полугодии 2022 года составили 112 млн 717,1 тыс. манатов (свыше $66 млн по текущему курсу –ИФ), что на 31,3% выше показателя января-июня прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
В отчетный период доходы от перевозки грузов морским транспортом составили 109 млн 423,9 тыс. манатов (рост на 28,5%). При этом, основной объем этих доходов пришелся на международные грузоперевозки – 106 млн 245,6 тыс. манатов (рост на 24,7%).
Доходы от пассажироперевозок морским транспортом составили 3 млн 293,2 тыс. манатов (рост в 5 раз).
По данным правительства, в январе-июне 2022 года объем морских грузоперевозок составил 3 млн 710 тыс. тонн (рост на 32,1%), пассажироперевозок – 9,9 тыс. человек (рост на 57,1%).
В структуре грузоперевозок на долю нефти и нефтепродуктов пришлось 1 млн 578,1 тыс. тонн (рост на 44,8%), на другие грузы – 2 млн 131,9 тыс. тонн (рост на 24%).
Как сообщалось, в 2021 году доходы от перевозки грузов морским транспортом составили 175 млн 601,3 тыс. манатов (рост на 4,6%), пассажироперевозок -2 млн 995,9 тыс. манатов (рост в 3,5 раза).
В 2021 году объем морских грузоперевозок составил 5 млн 468,4 тыс. тонн (спад на 8,6%), пассажироперевозок – 17,7 тыс. человек (спад на 13,2%). В структуре грузоперевозок на долю нефти и нефтепродуктов пришлось в 2021 году 1 млн 898,7 тыс. тонн (спад на 8,6%), на другие грузы – 3 млн 569,7 тыс. тонн (спад на 8,6%).
Н.Аббасова
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