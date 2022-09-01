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Здравоохранение 01.09.2022 17:54

Европейский регулятор рекомендовал к применению специальные вакцины Pfizer и Moderna для защиты от «омикрона»

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало использовать вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированные для защиты от штамма "омикрон", сообщил регулятор в четверг.

"Комитет лекарственных средств ЕМА рекомендовал разрешить использовать две вакцины, адаптированные для более широкой защиты от COVID-19", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что речь идет о вакцинах, нацеленных именно на защиту от "омикрона".

Согласно сообщению, исследования показали, что адаптированные версии вакцины "вызывают сильную иммунную реакцию против "омикрона" и изначального штамма SARS-CoV-2 у людей, которые были до этого вакцинированы".

Теперь рекомендация комитета ЕМА будет направлена в Еврокомиссию, которая "примет окончательное юридически обязательное решение, применимое во всех странах-членах ЕС".

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