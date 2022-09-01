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ТЭК 01.09.2022 18:25

Узбекистан подписал с Masdar соглашение о финансировании ВЭС на 500 МВт

Masdar (ОАЭ) подписала соглашение о финансировании проекта по строительству первой в Узбекистане промышленной ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 500 мегаватт (МВт) в Тамдынском районе Навоийской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны.

Заравшанская ветряная электростанция мощностью 500 МВт обеспечит электроэнергией около 500 тыс. домохозяйств и предотвратит выбросы в атмосферу около 1,1 млн тонн углекислого газа в год, отмечает ведомство.

Ожидается, что инвестиции в проект, который планируется ввести к концу 2024 года, превысят $600 млн, уточняет министерство.

Это второй крупномасштабный объект Masdar в Узбекистане после запущенной в 2021 году солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 100 МВт в Карманинском районе Навоийской области.

Правительство Узбекистана реализует стратегию развития крупномасштабных возобновляемых источников энергии с целью производства 12 ГВт "чистой энергии" к 2030 году. В рамках этой инициативы подписан меморандум о взаимопонимании с ЕБРР о сотрудничестве по развитию промышленных проектов ветроэнергетики общей мощностью 2000 МВт. Узбекистан поставил цель довести мощность солнечных электростанций до 5 ГВт, ветровых - до 3 ГВт, гидроэлектростанций - до 4 ГВт к 2030 году. В настоящее время в Узбекистане действует лишь одна опытная ВЭС мощностью 750 кВт в Ташкентской области.

В прошлом году ACWA Power из Саудовской Аравии выиграла тендер на строительство ВЭС на 100 МВт в Каракалпакстане, которое началось в феврале 2022 года. Объем инвестиций в проект составит $140 млн. Кроме того, в начале текущего года компания подписала с Узбекистаном инвестиционное соглашение и соглашения о закупке электроэнергии в отношении еще двух ветроэлектростанций общей мощностью 1 ГВт. Стоимость строительства двух станций в Бухарской и Навоийской областях составляет около $1,3 млрд. Также в мае Узбекистан заключил с ACWA Power соглашение о строительстве ВЭС в Каракалпакстане мощностью 1,5 ГВт.

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