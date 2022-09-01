В Еврокомиссии изучают возможности сокращения в ЕС спроса на электроэнергию

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи сообщил, что в ЕК рассматривается возможность сокращения в Евросоюзе спроса на электричество по типу уже согласованного сокращения спроса на газ в 15%.
"Это долго обсуждалось в Европейской комиссии. Мы работаем над долгосрочной реформой (рынка электроэнергии - ИФ), причем параллельно с работой над срочными мерами. Мы сейчас оцениваем различные инструменты. По каждому из них есть как преимущества, так и недостатки", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Он отметил, что ранее в этот же день планы сокращения спроса на электроэнергию были доложены на слушаниях в Европарламенте заместителем главы генерального директората ЕК по энергетике Метильдой Версдорфер после того, как они до этого прорабатывались в Еврокомиссии.
"Электричество представляет собой сферу, которая позволила бы нам экономить средства. Но на данный момент несколько преждевременно сообщать вам, какие меры рассматриваются комиссией", - заявил представитель ЕК журналистам.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 29 августа на стратегическом форуме в словенском городе Блед, что ЕС готовит срочные меры и структурную реформу рынка электроэнергии.
"Резкий рост цен на электричество ясно указывает на пределы нынешнего функционирования рынка. Он был сформирован в совершенно ином контексте. Вот почему мы сейчас работаем над срочным вмешательством и структурной реформой рынка", - объяснила глава ЕК.
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