АИКГФ в сентябре предлагает гражданам Азербайджана в аренду 189 квартир с правом их выкупа

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в сентябре предлагает гражданам страны 189 квартир в рамках механизма осуществления аренды квартир с правом их выкупа.
В сообщении фонда отмечается, что 34 квартиры предлагается в жилищном комплексе в Баку (Хатаинский район, улица Н.Туси). В этом комплексе в аренду предлагаются 1, 2-х и 3-хкомнатные полностью отремонтированные квартиры. Ежемесячная плата составляет 586 манат.
Кроме этого, еще 155 квартир предлагаются в ЖК в Хырдалане (на 17-ом км шоссе Баку-Сумгайыт). В этом комплексе в аренду предлагаются 1-, 2-х и 3-хкомнатные полностью отремонтированные квартиры. Ежемесячная плата составляет 268 манат.
Фонд отмечает, что с 9 сентября будет открыта электронная система для выбора квартир.
В целом, до сих пор механизмом аренды квартир с правом их выкупа воспользовались 2223 семьи.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Р.Ахмедов
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