Йеллен предупредила об ущербе для мировой экономики без потолка цен на нефть из РФ

Отсутствие потолка цен на российскую нефть нанесет ущерб мировой экономике, предупредила министр финансов Джанет Йеллен.

"Без потолка цен мы столкнемся с угрозой мирового роста цен на энергоресурсы, если основная часть российской нефти будет недоступна", - сказала она на встрече со своим британским коллегой Надимом Захави.

В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня Европейский союз утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. Без установления потолка цен они с наибольшей вероятностью взлетят на фоне запрета, пишет Associated Press.

Йеллен отметила достижение "значительного прогресса" в реализации инициативы по введению потолка цен. В свою очередь, Захави сказал, что Великобритания намерена "повлиять на ключевые государства", чтобы они тоже присоединились к инициативе.

Ограничение цены сократит доходы России от нефти, говорят чиновники американского Минфина. Между тем мировые лидеры опасаются, что в ответ на это РФ может ограничить поставки энергоносителей, что спровоцирует рост цен.

По словам Йеллен, потолок цен ограничит влияние их роста на инфляцию в странах-потребителях нефти.