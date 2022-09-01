Алиев провел переговоры с Драги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Италию провел переговоры с председателем Совета министров Италии Марио Драги, сообщает сайт азербайджанского лидера. Х.Насирзаде



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