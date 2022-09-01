Индексы США продолжают снижение 5-ю сессию подряд

Рынок акций США начал осень с негативным настроением.

Фондовые индексы завершили "в минусе" четыре предыдущих сессии подряд, а потери по итогам августа составили порядка 4%.

Трейдеры и аналитики полагают, что высокие процентные ставки в стране будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

Согласно ее прогнозу, инфляция в США замедлится до 5-6% в этом году (в июле темпы повышения потребительских цен составили 8,5% в годовом выражении) и продолжит этот тренд в следующие два года, пока не достигнет целевых 2%, установленных ФРС. Однако это произойдет только в том случае, если Федрезерв продолжит повышать ставки.

Местер считается одним из главных "ястребов" среди представителей руководства Федрезерва в вопросе борьбы с высокой инфляцией. В этом году она является голосующим членом в FOMC, который определяет диапазон ключевой ставки.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе остался на отметке 52,8 пункта, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние два года. При этом эксперты ожидали в среднем снижения до 52 пунктов, сообщает Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,1%, согласно окончательным данным министерства труда. При этом стоимость рабочей силы взлетела на 10,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,5% и рост второго на 10,7%. Предварительная оценка указывала на падение производительности труда на 4,6% и увеличение стоимости рабочей силы на 10,8%.

Campbell Soup Co. в мае-июле сократила чистую прибыль в 3 раза, что совпало с оценками экспертов. Котировки акций производителя продуктов питания падают в начале торгов на 5,8%.

1-800-flowers.com Inc. в четвертом финквартале, который завершился 3 июля, получила чистый убыток больше ожиданий рынка. Бумаги компании, занимающейся розничной торговлей и доставкой цветов, подарочных наборов и продуктов, дешевеют на 2,4%.

Activision Blizzard по-прежнему ожидает, что сделка, в рамках которой компанию покупает Microsoft Corp., будет закрыта к июню следующего года, заявил главный исполнительный директор одного из крупнейших в мире разработчиков видеоигр Бобби Котик. Цена акций Activision Blizzard растет на 0,3%, Microsoft - снижается на 1,2%.

Бумаги Nvidia Corp.упали на 7,9% на новости о том, что власти США запретили производителю графических процессоров экспортировать в Китай и Россию свои самые современные чипы, используемые в сфере искусственного интеллекта.

Стоимость Signet Jewelersрухнула на 8,7% после выхода отчетности. Компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, в мае-июле снизила чистую прибыль на 36,7%, при этом скорректированный показатель превысил прогнозы, а выручка совпала с ними.

Значение Dow Jones Industrial Average к 18:09 уменьшилось на 0,67% - до 31298,98 пункта.

Standard & Poor s 500 к этому времени снизился на 0,98% - до 3916,29 пункта.

Индекс Nasdaq Composite с открытия рынка потерял 1,37% и составил 11654,76 пункта.