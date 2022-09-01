Чешская оппозиция намерена провести голосование по вопросу о доверии правительству в связи с энергетическим кризисом

В парламенте Чехии в четверг сообщили о намерении провести голосование о доверии правительству, сообщает Associated Press.

Представители оппозиционных парламентских фракций обвинили правительство в том, что оно недостаточно помогает людям и предприятиям, чтобы справиться с высокими ценами на электричество и природный газ.

В правительстве в свою очередь заявили о том, что оно представило план поддержки, выделив на домохозяйство на предстоящую зиму в среднем сумму, эквивалентную $611.

Кроме того, представители оппозиционных фракций парламента Чехии требуют отставки министра внутренних дел Вита Ракушана, которого подозревают в связях с коррумпированными чиновниками.