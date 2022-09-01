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ТЭК 01.09.2022 20:41

Чешская оппозиция намерена провести голосование по вопросу о доверии правительству в связи с энергетическим кризисом

В парламенте Чехии в четверг сообщили о намерении провести голосование о доверии правительству, сообщает Associated Press.

Представители оппозиционных парламентских фракций обвинили правительство в том, что оно недостаточно помогает людям и предприятиям, чтобы справиться с высокими ценами на электричество и природный газ.

В правительстве в свою очередь заявили о том, что оно представило план поддержки, выделив на домохозяйство на предстоящую зиму в среднем сумму, эквивалентную $611.

Кроме того, представители оппозиционных фракций парламента Чехии требуют отставки министра внутренних дел Вита Ракушана, которого подозревают в связях с коррумпированными чиновниками.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОВЕРИЕ, ВОТУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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