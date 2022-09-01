Нефть дешевеет более чем на 2%, цена Brent упала до $93,35 за баррель

Цены на нефть опускаются более чем на 2% на торгах в четверг на фоне общего снижения интереса трейдеров к рискованным активам.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу рецессии и ослабления прогноза спроса, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 в четверг составляет $93,35 за баррель, что на $2,29 (2,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,35 за баррель, что на $2,20 (2,46%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Аппетит к риску на мировых рынках сокращается в связи с быстрым ужесточением политики крупнейших мировых центробанков и ожиданиями сохранения высоких процентных ставок в обозримом будущем. Этот фактор усугубляет опасения инвесторов в отношении перспектив глобального спроса на нефть в условиях новых карантинных ограничений в Китае, пишет Dow Jones.

В августе сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем снижение цен было отмечено по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.

В четверг стало известно о введении локдауна в административном центре китайской провинции Сычуань Чэнду, где проживает 21 млн человек, для сдерживания распространения коронавируса. Чэнду является крупнейшим китайским городом, где вводится локдаун, после Шанхая, который был закрыт почти на два месяца ранее в этом году.

Тем временем министры финансов стран G7 на встрече в пятницу планируют одобрить и изложить свой план по установлению потолка цен на российскую нефть, пишут зарубежные СМИ.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что введение потолка цен на российскую нефть крайне негативно отразится на мировом рынке. В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие потолка цен на российскую нефть нанесет ущерб мировой экономике.