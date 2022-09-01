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Социум 01.09.2022 21:22

В Англии выдался один из самых жарких летних сезонов за всю историю метеонаблюдений

Нынешний летний сезон в Англии признан одним из пяти самых жарких за всю историю наблюдений с 1884 года, сообщает в четверг британская метеослужба.

"В Англии зафиксирован один из самых жарких летних сезонов за всю историю наблюдений с 1884 года", - передает метеослужба.

Другие жаркие летние периоды в Великобритании отмечены в 2018 году, в 2006 году, в 2003 году и в 1976 году.

Особенно жарким в стране выдался июль, когда впервые за все время объявили самый высокий ("красный") уровень погодной опасности. Жара накрыла наибольшую часть Англии, температура превышала 30 градусов по Цельсию, в некоторых местах достигала 40 градусов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЕТО, ЖАРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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