В Англии выдался один из самых жарких летних сезонов за всю историю метеонаблюдений

Нынешний летний сезон в Англии признан одним из пяти самых жарких за всю историю наблюдений с 1884 года, сообщает в четверг британская метеослужба.

"В Англии зафиксирован один из самых жарких летних сезонов за всю историю наблюдений с 1884 года", - передает метеослужба.

Другие жаркие летние периоды в Великобритании отмечены в 2018 году, в 2006 году, в 2003 году и в 1976 году.

Особенно жарким в стране выдался июль, когда впервые за все время объявили самый высокий ("красный") уровень погодной опасности. Жара накрыла наибольшую часть Англии, температура превышала 30 градусов по Цельсию, в некоторых местах достигала 40 градусов.