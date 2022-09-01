Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис приветствовала одобрение Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированных к штамму коронавируса "омикрон", и обещала их ускоренную авторизацию к применению в Евросоюзе.

"Сегодняшние положительные заключения Европейского агентства по лекарственным средствам в отношении первых двух адаптированных к вариантам мРНК-вакцин от компаний BioNTech-Pfizer и Moderna важны для защиты европейцев от возможного риска осенних и зимних волн инфекций. Мы должны быть готовы встретить еще одну зиму с COVID-19", - заявила член Еврокомиссии (ЕК), чьи слова приводятся в опубликованном в четверг в Брюсселе коммюнике ЕК.

Она сообщила, что Еврокомиссия приступает к ускоренной авторизации этих вакцин, "чтобы обеспечить их быстрое распространение по всему ЕС".

"Адаптированные версии этих вакцин должны использоваться в качестве бустерных доз, нацеленных на исходный вирус и подвариант Omicron BA.1. Они разработаны, чтобы обеспечить повышенную и более широкую защиту от существующих и будущих вариантов", - объяснила Кириакидис.

Она также объявила, что в ЕС после научной оценки EMA в ближайшие недели ожидают заключений по адаптированным вакцинам против Omicron BA.4 и BA.5.

"Я вновь призываю государства-члены планировать и начинать кампании по вакцинации, включая адаптированные вакцины. Крайне важно продолжать уделять приоритетное внимание использованию первичной вакцины и первой бустерной дозы среди всех лиц, которым не противопоказаны прививки", - заявила еврокомиссар.

Ранее в четверг ЕМА объявило, что рекомендовало использовать вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированные для защиты от штамма коронавируса "омикрон".

"Комитет лекарственных средств ЕМА рекомендовал разрешить использовать две вакцины, адаптированные для более широкой защиты от COVID-19", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что речь идет о вакцинах, нацеленных именно на защиту от "омикрона".

Согласно сообщению, исследования показали, что адаптированные версии вакцины "вызывают сильную иммунную реакцию против "омикрона" и изначального штамма SARS-CoV-2 у людей, которые были до этого вакцинированы".

Теперь рекомендация ЕМА будет направлена в Еврокомиссию, которая "примет окончательное юридически обязательное решение, применимое во всех странах-членах ЕС".