Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 89.55 -2.09 Brent 96.49 -2.82

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 01.09.2022 21:47

ЕК обещает ускоренным порядком разрешить применение адаптированных вакцин против "омикрона"

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис приветствовала одобрение Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированных к штамму коронавируса "омикрон", и обещала их ускоренную авторизацию к применению в Евросоюзе.

"Сегодняшние положительные заключения Европейского агентства по лекарственным средствам в отношении первых двух адаптированных к вариантам мРНК-вакцин от компаний BioNTech-Pfizer и Moderna важны для защиты европейцев от возможного риска осенних и зимних волн инфекций. Мы должны быть готовы встретить еще одну зиму с COVID-19", - заявила член Еврокомиссии (ЕК), чьи слова приводятся в опубликованном в четверг в Брюсселе коммюнике ЕК.

Она сообщила, что Еврокомиссия приступает к ускоренной авторизации этих вакцин, "чтобы обеспечить их быстрое распространение по всему ЕС".

"Адаптированные версии этих вакцин должны использоваться в качестве бустерных доз, нацеленных на исходный вирус и подвариант Omicron BA.1. Они разработаны, чтобы обеспечить повышенную и более широкую защиту от существующих и будущих вариантов", - объяснила Кириакидис.

Она также объявила, что в ЕС после научной оценки EMA в ближайшие недели ожидают заключений по адаптированным вакцинам против Omicron BA.4 и BA.5.

"Я вновь призываю государства-члены планировать и начинать кампании по вакцинации, включая адаптированные вакцины. Крайне важно продолжать уделять приоритетное внимание использованию первичной вакцины и первой бустерной дозы среди всех лиц, которым не противопоказаны прививки", - заявила еврокомиссар.

Ранее в четверг ЕМА объявило, что рекомендовало использовать вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированные для защиты от штамма коронавируса "омикрон".

"Комитет лекарственных средств ЕМА рекомендовал разрешить использовать две вакцины, адаптированные для более широкой защиты от COVID-19", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что речь идет о вакцинах, нацеленных именно на защиту от "омикрона".

Согласно сообщению, исследования показали, что адаптированные версии вакцины "вызывают сильную иммунную реакцию против "омикрона" и изначального штамма SARS-CoV-2 у людей, которые были до этого вакцинированы".

Теперь рекомендация ЕМА будет направлена в Еврокомиссию, которая "примет окончательное юридически обязательное решение, применимое во всех странах-членах ЕС".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ОМИКРОН, ВАКЦИНЫ, ПОЗИЦИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az