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Оборона 01.09.2022 20:59

ВВС Азербайджана и Турции в начале сентября проведут учения “TurAz Qartalı-2022”

Минобороны Азербайджана сообщает о прибытии группы летно-технического состава ВВС Турции, которая примет участие в совместной летно-тактических учениях “TurAz Qartalı-2022”.

В целях подготовки к учениям принимаются соответствующие меры по размещению делегации, планированию обучения и другим организационным вопросам.

Совместные учения начнутся 5 сентября.

Х.Насирзаде


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Тэги: ТУРЦИЯ, ВВС, УЧЕНИЯ


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