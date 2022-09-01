ВВС Азербайджана и Турции в начале сентября проведут учения “TurAz Qartalı-2022”

Минобороны Азербайджана сообщает о прибытии группы летно-технического состава ВВС Турции, которая примет участие в совместной летно-тактических учениях “TurAz Qartalı-2022”. В целях подготовки к учениям принимаются соответствующие меры по размещению делегации, планированию обучения и другим организационным вопросам. Совместные учения начнутся 5 сентября. Х.Насирзаде



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